Сехудо объяснил, почему чемпионства в разных весах не делают Алекса Перейру величайшим

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о бразильском атлете Алексе Перейре, который становился чемпионом как в среднем, так и в полутяжёлом весе.

«Перейра входит в пятёрку величайших бойцов всех времён. Почему не самый величайший? Потому что есть большая разница: его почти подвели к титулу в 185 фунтах. Его подвели к титулу в полутяжёлом весе. И теперь его подводят к титулу [в тяжёлом весе]. Совсем другой разговор, когда ты сам проходишь через всю весовую категорию, как Камару [Усман], как Джон Джонс — это, ******, тяжело. А тут он просто способен подняться выше, победить одного, уйти дальше — это большая разница. Я не ненавижу это, я просто говорю правду», — сказал Сехудо на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.