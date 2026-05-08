Арман Царукян рассказал, сколько Хамзат Чимаев согнал веса перед UFC 328

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян рассказал о весогонке чемпиона организации в среднем весе Хамзата Чимаева перед турниром UFC 328.

«Он в очень хорошей форме. Вес очень хорошо тоже идёт. Конечно, завтра будет нелегко. Весогонка. Он очень много веса гоняет. Никому не легко, даже если ты гоняешь три килограмма. А Хамзат гоняет… почти 21 килограмм. Это большая цифра», — сказал Царукян в видео для YouTube-канала adam zubayraev.

Бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.