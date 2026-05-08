Усман объяснил, за счёт чего Алекс Перейра может стать величайшим бойцом в истории

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман высказался о том, что поможет стать 38-летнему бразильскому атлету и бывшему чемпиону в среднем и двукратному чемпиону в полутяжёлом весе Алексу Перейре стать величайшим представителем смешанных единоборств.

«Величайший всех времён? Я думаю, что Алекс Перейра окажется в привилегированном положении, как они любят говорить, если ему удастся стать первым и единственным чемпионом в трёх весовых категориях в истории UFC», — сказал Усман в видео на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Алекс на турнире в Белом доме проведёт поединок за временное чемпионство в тяжёлом весе с Сирилем Ганом.