Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман объяснил, за счёт чего Алекс Перейра может стать величайшим бойцом в истории

Усман объяснил, за счёт чего Алекс Перейра может стать величайшим бойцом в истории
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман высказался о том, что поможет стать 38-летнему бразильскому атлету и бывшему чемпиону в среднем и двукратному чемпиону в полутяжёлом весе Алексу Перейре стать величайшим представителем смешанных единоборств.

«Величайший всех времён? Я думаю, что Алекс Перейра окажется в привилегированном положении, как они любят говорить, если ему удастся стать первым и единственным чемпионом в трёх весовых категориях в истории UFC», — сказал Усман в видео на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Алекс на турнире в Белом доме проведёт поединок за временное чемпионство в тяжёлом весе с Сирилем Ганом.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган
Материалы по теме
Сехудо объяснил, почему чемпионства в разных весах не делают Алекса Перейру величайшим
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android