Хамзат Чимаев объяснил, почему ударил Шона Стрикленда во время стердауна

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев объяснил, почему нанёс удар американцу Шону Стрикленду во время стердауна перед турниром UFC 328.

«Если бы я этого не сделал, он бы делал всё больше и больше плохих вещей. Если бы я позволил ему это сделать, он бы говорил о моей маме, моём отце, обо всех. Вот почему я должен был остановить его. Я не позволю никому так говорить о моей маме», — заявил Чимаев в видео для YouTube-канала adam zubayraev.

Один из собеседников поддержал бойца: «Именно это мы и говорили — это было идеально, именно то, что нужно было сделать. Просто прервать, не дать ему начать. Это было жёстко, это было смело. Он сам напросился, он это заслужил».