Уайт — о стычке Чимаева и Стрикленда: не думал, что Хамзат ударит ногой

Глава UFC Дана Уайт признался, что не ожидал физического контакта между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом во время стердауна на пресс-конференции к турниру UFC 328. Бой состоится 10 мая.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Думаю, он [ударил его] в пах. Охранник с того ракурса заслонил [Шона] в тот момент, знаете, я держал Хамзата за руки и не думал, что его ударит. Вообще не ожидал, что он что-то предпримет — думал, обойдётся кучей криков и перепалок», — сказал Уайт в эфире с Ниной Драмой.

В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

