Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сын Джексона пошёл на сделку со следствием из-за избиения рестлера и отсидит 90 дней

Сын Джексона пошёл на сделку со следствием из-за избиения рестлера и отсидит 90 дней
Комментарии

26-летний боец смешанных единоборств Раджа Джексон, который является сыном легендарного бывшего чемпиона UFC Куинтона «Рэмпейджа» Джексона, пошёл на сделку со следствием из-за обвинения в нападении на рестлера Сайко Стю, сообщили в Yahoo Sports.

«Боец заключил сделку с прокурорами, о чём сообщили изданию представители окружной прокуратуры Лос-Анджелеса. Джексон-младший на предварительном слушании в среду признал себя виновным по одному пункту обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, повлёкшем тяжкие телесные повреждения, чтобы закрыть своё уголовное дело. Также сообщается, что он признал два особых отягчающих обстоятельства: личное причинение тяжких телесных повреждений и участие в агрессивном поведении.

По сообщениям, слушание по вынесению приговора назначено на конец июня, представитель окружной прокуратуры сообщил, что ожидаемый приговор — 90 дней реального тюремного заключения в окружной тюрьме; компенсация в размере $ 81 703,38 и два года испытательного срока. Джексон, который ранее заявлял о своей невиновности, должен будет выплатить компенсацию до вынесения приговора», — говорится в статье.

Инцидент произошёл 23 августа 2025 года, когда Джексон присутствовал на мероприятии Knokx Pro Wrestling в Лос-Анджелесе. Во время мероприятия, которое транслировалось на платформе Kick, Джексон вышел на ринг и впечатал независимого рестлера Стюарта Смита (выступающего под псевдонимом Сайко Стю) в угол ринга. Затем Джексон залез на потерявшего ориентацию в пространстве рестлера и нанёс более 20 ударов кулаком по голове, прежде чем его оттащили другие рестлеры.

В результате нападения Смит оказался в критическом состоянии, получив серьёзное повреждение головы, травму верхней и нижней челюстей, рваную рану верхней губы и перелом верхнечелюстной кости, что привело к потере нескольких зубов. Он был выписан из больницы примерно через неделю и собрал почти $ 225 000 через краудфандинговую платформу от неравнодушных людей на восстановление.

Материалы по теме
«Логан Пол успешен». Звезда фильмов для взрослых Синс — о желании заняться реслингом в WWE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android