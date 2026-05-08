Сын Джексона пошёл на сделку со следствием из-за избиения рестлера и отсидит 90 дней

26-летний боец смешанных единоборств Раджа Джексон, который является сыном легендарного бывшего чемпиона UFC Куинтона «Рэмпейджа» Джексона, пошёл на сделку со следствием из-за обвинения в нападении на рестлера Сайко Стю, сообщили в Yahoo Sports.

«Боец заключил сделку с прокурорами, о чём сообщили изданию представители окружной прокуратуры Лос-Анджелеса. Джексон-младший на предварительном слушании в среду признал себя виновным по одному пункту обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, повлёкшем тяжкие телесные повреждения, чтобы закрыть своё уголовное дело. Также сообщается, что он признал два особых отягчающих обстоятельства: личное причинение тяжких телесных повреждений и участие в агрессивном поведении.

По сообщениям, слушание по вынесению приговора назначено на конец июня, представитель окружной прокуратуры сообщил, что ожидаемый приговор — 90 дней реального тюремного заключения в окружной тюрьме; компенсация в размере $ 81 703,38 и два года испытательного срока. Джексон, который ранее заявлял о своей невиновности, должен будет выплатить компенсацию до вынесения приговора», — говорится в статье.

Инцидент произошёл 23 августа 2025 года, когда Джексон присутствовал на мероприятии Knokx Pro Wrestling в Лос-Анджелесе. Во время мероприятия, которое транслировалось на платформе Kick, Джексон вышел на ринг и впечатал независимого рестлера Стюарта Смита (выступающего под псевдонимом Сайко Стю) в угол ринга. Затем Джексон залез на потерявшего ориентацию в пространстве рестлера и нанёс более 20 ударов кулаком по голове, прежде чем его оттащили другие рестлеры.

В результате нападения Смит оказался в критическом состоянии, получив серьёзное повреждение головы, травму верхней и нижней челюстей, рваную рану верхней губы и перелом верхнечелюстной кости, что привело к потере нескольких зубов. Он был выписан из больницы примерно через неделю и собрал почти $ 225 000 через краудфандинговую платформу от неравнодушных людей на восстановление.