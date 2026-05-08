Байсангур Сусуркаев и Джорден Сантос показали одинаковый вес перед боем на UFC 328

В Ньюарке, США, в преддверии крупного номерного турнира промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 328 началась церемония взвешивания бойцов. 25-летний российский боец смешанных единоборств Байсангур Сусуркаев и его 28-летний оппонент из Бразилии Джорден Сантос успешно справились с процедурой.

UFC 328, Ньюарк, США
Байсангур Сусуркаев — Джорден Сантос
10 мая 2026, воскресенье. 00:25 МСК
Байсангур Сусуркаев
Не началось
Джорден Сантос

Сусуркаев и Сантос показали на весах одинаковые цифры — 84,36 кг.

Россиянин, подошедший к этому бою в статусе непобеждённого атлета, дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2019 году. В августе одержал победу на турнире претендентской серии Даны Уайта (DWCS), после чего подписал контракт с UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы.

Джордену Сантосу 28 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира одна победа и одно поражение.

