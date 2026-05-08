Александр Волков оказался на 3 кг легче Вальдо Кортес-Акосты

В Ньюарке, США, в преддверии крупного номерного турнира промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) UFC 328 проходит церемония взвешивания бойцов. 37-летний второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Александр Волков и его 34-летний оппонент из Доминиканской республики Вальдо Кортес-Акоста успешно справились с процедурой.

Российский атлет показал на весах 116,57 кг, а его оппонент оказался более, чем на 3 кг тяжелее — 119,74 кг.

Поединок между двумя тяжеловесами пройдёт в главном карде турнира в Ньюарке. В своём последнем бою Кортес-Акоста техническим нокаутом победил Деррика Льюиса, а Волков — раздельным решением победил Жалитона Алмейду.