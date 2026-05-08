Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вице-президент АСА Бадаев объяснил, почему Копылов не может добиться успеха в UFC

Вице-президент АСА Бадаев объяснил, почему Копылов не может добиться успеха в UFC
Комментарии

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев объяснил, почему боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов не может добиться успеха в североамериканской организации.

«Для Романа очень важно победить в ближайшем поединке. Сейчас он идёт на серии из двух поражений, в целом дела идут не так хорошо. Хотя казалось, что Копылов может биться с топами в UFC. Его база и уровень это позволяли. Ему нужно победить. У Копылова есть талант, но такое ощущение, что Роман так и не перестроился с любительского стиля в профессиональный. В этом плане ему чуть стоило бы поработать с другими спарринг-партнёрами, другими тренерами. Возможно, стоило бы попытаться что-то поменять. У него есть база и понимание, но будто он не смог полностью перестроиться — повторюсь. Ну и плюс психология. Не всегда ему удаётся настроиться на бой. Будем надеяться, что в предстоящем поединке он выиграет. И у него есть все шансы для этого. В целом, у него есть шансы исправить текущую ситуацию. Он ещё может всё изменить», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
«Нет того Копылова, к которому мы привыкли». Что с карьерой яркого ударника?
«Нет того Копылова, к которому мы привыкли». Что с карьерой яркого ударника?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android