Вице-президент АСА Бадаев объяснил, почему Копылов не может добиться успеха в UFC

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев объяснил, почему боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов не может добиться успеха в североамериканской организации.

«Для Романа очень важно победить в ближайшем поединке. Сейчас он идёт на серии из двух поражений, в целом дела идут не так хорошо. Хотя казалось, что Копылов может биться с топами в UFC. Его база и уровень это позволяли. Ему нужно победить. У Копылова есть талант, но такое ощущение, что Роман так и не перестроился с любительского стиля в профессиональный. В этом плане ему чуть стоило бы поработать с другими спарринг-партнёрами, другими тренерами. Возможно, стоило бы попытаться что-то поменять. У него есть база и понимание, но будто он не смог полностью перестроиться — повторюсь. Ну и плюс психология. Не всегда ему удаётся настроиться на бой. Будем надеяться, что в предстоящем поединке он выиграет. И у него есть все шансы для этого. В целом, у него есть шансы исправить текущую ситуацию. Он ещё может всё изменить», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.