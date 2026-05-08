Порье дал прогноз на бой Чимаев — Стрикленд

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье дал прогноз на предстоящий поединок между соотечественником Шоном Стриклендом и непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Их бой состоится на турнире UFC 328, а на кону противостояния будет стоять титул UFC в категории до 84 кг.

«Почти уверен, что Хамзат одолеет Шона. Не думаю, что Стрикленд сможет защищаться от тейкдаунов Чимаева, никому другому это не удавалось. У Шона неплохая защита от переводов, но здесь всё иначе. Работа ног у Стрикленда не самая лучшая, а она должна быть на высоте, чтобы Хамзат не мог предугадать его действия. Для победы Шону необходимо любой ценой держаться подальше от сетки. Стрикленд очень сильно опирается на переднюю ногу. Его джебы и удары ногами в корпус эффективны, но не настолько, чтобы переломить ход боя», — приводит слова Порье портал ESPN.