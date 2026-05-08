Волков объяснил, в чём Кортес-Акоста представляет опасность

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков объяснил, в чём представитель Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акоста представляет опасность для него. Их бой пройдёт в ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 328, который состоится в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

«У Вальдо тяжёлый и быстрый удар, поэтому шанс, что он попадёт, сохраняется. У панчера всегда есть шанс на победу нокаутом. И в мнении людей, которые видят победу Кортес-Акосты, есть смысл, это вероятно. Конечно, есть моменты, в которых он мне достаточно удобен. Не очень хочется говорить заранее. Посмотрим, как получится. Достаточно банально, но постараюсь использовать своё преимущество», – сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.