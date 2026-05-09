«Ему всегда будет гореть зелёный свет». Волков — про отношение UFC к Перейре

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков объяснил, почему руководство UFC приняло решение дать бразильцу Алексу Перейре бой за титул временного чемпиона в категории до 120 кг с французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250.

«Надо сказать, что у Алекса есть много положительных вещей, почему ему дали этот бой. До перехода в тяжёлый вес он был чемпионом в двух весовых категориях, медийно известный и харизматичный боец. Является лицом, фронтменом UFC. Поэтому в какую бы категорию Перейра не решил бы пойти, ему всегда будет гореть зелёный свет в вопросе боя за титул. В организации всегда лояльны к таким бойцам, к тем, кто делает кассу. Поэтому в этой ситуации всё достаточно логично», – сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.