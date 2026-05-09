Александр Волков готов страховать бой Гана и Перейры

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков сообщил, что рассмотрел бы вариант страховки поединка между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

«Готов ли страховать бой Гана и Перейры? Пока нет. Такие разговоры происходят не напрямую и не так заранее, потому что как минимум у меня сейчас другой поединок. По итогам боя с Вальдо станет ясно, буду ли я актуален как претендент на пояс. То есть каждый бой подвергает меня риску из этой гонки слететь. Об этом рано говорить. Рассмотрел бы такую возможность? Думаю, да», – сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.