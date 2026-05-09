Александр Волков готов страховать бой Гана и Перейры

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков сообщил, что рассмотрел бы вариант страховки поединка между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.
«Готов ли страховать бой Гана и Перейры? Пока нет. Такие разговоры происходят не напрямую и не так заранее, потому что как минимум у меня сейчас другой поединок. По итогам боя с Вальдо станет ясно, буду ли я актуален как претендент на пояс. То есть каждый бой подвергает меня риску из этой гонки слететь. Об этом рано говорить. Рассмотрел бы такую возможность? Думаю, да», – сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.
- 9 мая 2026
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:12
-
09:07
-
09:03
-
09:02
-
09:00
-
08:30
-
08:04
-
08:00
-
07:30
-
07:12
-
06:34
-
06:23
-
03:24
-
02:59
-
02:45
-
02:30
-
02:25
-
02:22
-
02:04
-
01:59
-
01:50
-
01:04
-
00:49
-
00:29
-
00:22
-
00:11
-
00:03
-
00:01
- 8 мая 2026
-
23:28
-
23:05
-
22:49