Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Чистые борцы мало кому нравятся». Волков — об увольнении Жаилтона Алмейды

«Чистые борцы мало кому нравятся». Волков — об увольнении Жаилтона Алмейды
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков поделился мнением насчёт увольнения бразильца Жаилтона Алмейды из североамериканской организации в феврале 2026 года.

«Тенденция такова, что сейчас в UFC чистые борцы мало кому нравятся. Больше интересны бойцы, которые проводят поединок в стойке. Наверное, меня эта новость немного удивила, но не кардинально. Конечно, странно, что человек, который был рядом с топ-5 и о нём говорили как о претенденте, так легко был уволен. Но даже ни я, ни моя команда, ни фанаты не знают многих вещей, которые происходят за кулисами общения его менеджера с матчмейкерами. Может быть, были разногласия между ними или у Жаилтона были свои планы. Об этом сложно говорить. В UFC работают не глупые люди, наверняка решение сторон было логичным, то есть какая-то мотивация, которая привела к увольнению, была. Но я её не знаю, поэтому трудно оценить», – сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Материалы по теме
Костюм за 500 тысяч рублей и пластина в кулаке. Беседуем с Волковым перед UFC 328
Эксклюзив
Костюм за 500 тысяч рублей и пластина в кулаке. Беседуем с Волковым перед UFC 328
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android