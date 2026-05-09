«Чистые борцы мало кому нравятся». Волков — об увольнении Жаилтона Алмейды

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков поделился мнением насчёт увольнения бразильца Жаилтона Алмейды из североамериканской организации в феврале 2026 года.

«Тенденция такова, что сейчас в UFC чистые борцы мало кому нравятся. Больше интересны бойцы, которые проводят поединок в стойке. Наверное, меня эта новость немного удивила, но не кардинально. Конечно, странно, что человек, который был рядом с топ-5 и о нём говорили как о претенденте, так легко был уволен. Но даже ни я, ни моя команда, ни фанаты не знают многих вещей, которые происходят за кулисами общения его менеджера с матчмейкерами. Может быть, были разногласия между ними или у Жаилтона были свои планы. Об этом сложно говорить. В UFC работают не глупые люди, наверняка решение сторон было логичным, то есть какая-то мотивация, которая привела к увольнению, была. Но я её не знаю, поэтому трудно оценить», – сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.