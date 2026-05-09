Александр Волков дал прогноз на бой Чимаева и Стрикленда

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков дал прогноз на предстоящий поединок между Шоном Стриклендом и непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Их бой состоится на турнире UFC 328, а на кону противостояния будет стоять титул UFC в категории до 84 кг.

«Шансы всегда есть. Вопрос – большие или маленькие. Хамзат, конечно, выглядит фаворитом в этом бою. Стрикленд тоже умеет удивлять, он крепкий парень, знает, к чему готовиться, потому что Хамзат показывает из раза в раз похожие выступления. Поэтому можно приноровиться и подготовиться. Наверное, Хамзат является фаворитом. Но шансы у Шона всегда есть», – сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.