Главная Бокс/ММА Новости

Александр Волков дал прогноз на бой Чимаева и Стрикленда

Александр Волков дал прогноз на бой Чимаева и Стрикленда
Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков дал прогноз на предстоящий поединок между Шоном Стриклендом и непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Их бой состоится на турнире UFC 328, а на кону противостояния будет стоять титул UFC в категории до 84 кг.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Шансы всегда есть. Вопрос – большие или маленькие. Хамзат, конечно, выглядит фаворитом в этом бою. Стрикленд тоже умеет удивлять, он крепкий парень, знает, к чему готовиться, потому что Хамзат показывает из раза в раз похожие выступления. Поэтому можно приноровиться и подготовиться. Наверное, Хамзат является фаворитом. Но шансы у Шона всегда есть», – сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

