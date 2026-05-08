Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты официального взвешивания на турнире UFC 328

Результаты официального взвешивания на турнире UFC 328
Комментарии

Сегодня, 8 мая, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC 328, который пройдёт завтра, 10 мая, в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Главный кард:

Средний вес: Хамзат Чимаев (83,91 кг) vs Шон Стрикленд (83,91 кг).
Наилегчайший вес: Джошуа Ван (56,69 кг) vs Тацуро Таира (56,69 кг).

Тяжёлый вес: Александр Волков (116,57 кг) vs Вальдо Кортес-Акоста (119,74 кг).
Полусредний вес: Шон Брэди (77,11 кг) vs Хоакин Бакли (77,11 кг).

Лёгкий вес: Кинг Грин (70,3 кг) vs Джереми Стивенс (72,57 кг)*.

Прелимы:

Средний вес: Атеба Готье (83,91 кг) vs Осман Диас (84,36 кг).
Полусредний вес: Хоэль Альварес (77,11 кг) vs Ярослав Амосов (77,11 кг).

Лёгкий вес: Грант Доусон (70,76 кг) vs Матеуш Ребецки (70,76 кг).
Лёгкий вес: Джим Миллер (70,3 кг) vs Джаред Гордон (70,76 кг).

Ранние прелимы:

Средний вес: Роман Копылов (83,91 кг) vs Марко Тулио (84,36 кг).
Полулёгкий вес: Пэт Сабатини (65,77 кг) vs Уилльям Гомис (65,77 кг).

Средний вес: Байсангур Сусуркаев (84,36 кг) vs Джорден Сантос (84,36 кг).
Наилегчайший вес: Клейтон Карпентер (57,15 кг) vs Хосе Очоа (56,69 кг).

*Джереми Стивенс не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника.

Материалы по теме
UFC 328: Стрикленд пришёл за титулом Чимаева. Хватит ли сил? LIVE
Live
UFC 328: Стрикленд пришёл за титулом Чимаева. Хватит ли сил? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android