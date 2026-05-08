Результаты официального взвешивания на турнире UFC 328

Сегодня, 8 мая, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC 328, который пройдёт завтра, 10 мая, в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Главный кард:

Средний вес: Хамзат Чимаев (83,91 кг) vs Шон Стрикленд (83,91 кг).

Наилегчайший вес: Джошуа Ван (56,69 кг) vs Тацуро Таира (56,69 кг).

Тяжёлый вес: Александр Волков (116,57 кг) vs Вальдо Кортес-Акоста (119,74 кг).

Полусредний вес: Шон Брэди (77,11 кг) vs Хоакин Бакли (77,11 кг).

Лёгкий вес: Кинг Грин (70,3 кг) vs Джереми Стивенс (72,57 кг)*.

Прелимы:

Средний вес: Атеба Готье (83,91 кг) vs Осман Диас (84,36 кг).

Полусредний вес: Хоэль Альварес (77,11 кг) vs Ярослав Амосов (77,11 кг).

Лёгкий вес: Грант Доусон (70,76 кг) vs Матеуш Ребецки (70,76 кг).

Лёгкий вес: Джим Миллер (70,3 кг) vs Джаред Гордон (70,76 кг).

Ранние прелимы:

Средний вес: Роман Копылов (83,91 кг) vs Марко Тулио (84,36 кг).

Полулёгкий вес: Пэт Сабатини (65,77 кг) vs Уилльям Гомис (65,77 кг).

Средний вес: Байсангур Сусуркаев (84,36 кг) vs Джорден Сантос (84,36 кг).

Наилегчайший вес: Клейтон Карпентер (57,15 кг) vs Хосе Очоа (56,69 кг).

*Джереми Стивенс не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника.