Дана Уайт объявил, что будет промоутером боя Фьюри — Джошуа

Президент UFC Дана Уайт объявил, что будет промоутером поединка между именитыми британскими боксёрами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, который, как планируется, пройдёт осенью 2026 года.

«Это самый напряжённый год в моей карьере. Буду много путешествовать. В этом году сосредоточен на Zuffa Boxing, на том, чтобы подписать контракты со всеми этими парнями и организовать отличные бои по правилам бокса. Мы заключили сделку со Sky в Великобритании. На Sky будут проходить отличные бои. Я также буду заниматься организацией боя Тайсона Фьюри и Эй Джея, стану его продвигать», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.