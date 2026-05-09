«Мне нужны громкие имена». Хамзат Чимаев сообщил о готовности перейти в тяжёлый вес

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал о готовности перейти в тяжёлый вес.

«Просто хочу громких поединков. Алекс Перейра, если проиграет Гану, вернётся в полутяжёлый вес. Он тоже большой парень, с громким именем. Если нет, перейду в тяжёлый вес. Мне нужны громкие имена, большие деньги», — сказал Чимаев во время пресс-конференции перед турниром UFC 328.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.