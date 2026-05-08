Илия Топурия отреагировал на новость, что Царукян будет страховать его бой с Гэтжи

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия отреагировал на новость, что российско-армянский боец Арман Царукян будет страховать его бой с временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250.

«Он всегда запасной», — сказал Топурия во время общения с прессой.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.