Реванш Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо пройдёт 25 сентября — источник

Американец Флойд Мейвезер-младший и филиппинец Мэнни Пакьяо согласовали условия обновлённого контракта на профессиональный бой, который планируют провести на Netflix. Об этом сообщил авторитетный инсайдер журналу The Ring Майк Копинджер со ссылкой на главу Manny Pacquiao Promotions Джас Матура.

Согласно имеющейся информации, их реванш должен состояться 25 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

Напомним, первый бой между Флойдом и Мэнни состоялся 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Встреча продлилась все 12 раундов и завершилась победой Мейвезера-младшего единогласным решением судей.

Богатейший боксёр стал должником. Как Флойд Мейвезер дошёл до этого?
