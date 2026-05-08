«Ложь распространяется лучше правды». Мейвезер опроверг слухи о финансовых проблемах

49-летний бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший опроверг слухи о своём банкротстве и больших долгах.

«Независимо от того, хорошие или плохие статьи вы пишете обо мне, вы поддерживаете мою актуальность в мире. Когда вы поддерживаете актуальность человека, деньги продолжают поступать. Так что спасибо вам. Негативные истории всегда распространяются гораздо больше, чем позитивные.

Ложь всегда распространяется лучше, чем правда. Моя цель — всегда сохранять позитивный настрой, продолжать усердно работать и вдохновлять следующее поколение на великие свершения, учить их и показывать, как им следует действовать», — приводит слова Мейвезера портал talkSPORT.