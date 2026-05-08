Фаридун Одилов победил Даурена Ермекова единогласным решением судей на АСА 203

32-летний бывший чемпион Eagle FC в среднем весе, представляющий Таджикистан, Фаридун Одилов победил 38-летнего казаха Даурена Ермекова единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) по итогам трёхраундового боя, который стал соглавным событием турнира АСА 203.

Теперь у Одилова в профессиональном рекорде 20 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, четыре поражения, а два боя были признан ничьей решением судей. Фаридун дебютировал в профи в июне 2016 года.

Ермеков является бывшим чемпионом Eagle FC в среднем весе. В профессиональном рекорде Даурена 21 победа, из которых 11 были одержаны досрочно, и восемь поражений.

