Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Дюбуа оказался тяжелее Фабио Уордли почти на 5 кг в преддверии боя за титул

Даниэль Дюбуа оказался тяжелее Фабио Уордли почти на 5 кг в преддверии боя за титул
Комментарии

Сегодня, 8 мая, в Манчестере (Англия) состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего большого вечера бокса, в ходе которой хедлайнеры мероприятия британцы Фабио Уордли и Даниэль Дюбуа успешно сделали вес. Их поединок состоится 10 мая, а на кону противостояния будет стоять титул WBO в супертяжёлом весе.

Фабио Уордли показал на весах 109,86 кг, а Даниэль Дюбуа — 114,17 кг.

У Уордли в профессиональном рекорде 20 побед, из которых 19 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один бой был признан ничьей.

Дюбуа, в свою очередь, одержал 22 победы (21 КО) и потерпел три поражения. Даниэлю 28 лет. На профессиональном уровне он выступает с апреля 2017 года.

Материалы по теме
Дюбуа снова получил титульник, не закрыв поражение от Усика. А что, так можно было?
Дюбуа снова получил титульник, не закрыв поражение от Усика. А что, так можно было?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android