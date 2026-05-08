Даниэль Дюбуа оказался тяжелее Фабио Уордли почти на 5 кг в преддверии боя за титул

Сегодня, 8 мая, в Манчестере (Англия) состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего большого вечера бокса, в ходе которой хедлайнеры мероприятия британцы Фабио Уордли и Даниэль Дюбуа успешно сделали вес. Их поединок состоится 10 мая, а на кону противостояния будет стоять титул WBO в супертяжёлом весе.

Фабио Уордли показал на весах 109,86 кг, а Даниэль Дюбуа — 114,17 кг.

У Уордли в профессиональном рекорде 20 побед, из которых 19 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один бой был признан ничьей.

Дюбуа, в свою очередь, одержал 22 победы (21 КО) и потерпел три поражения. Даниэлю 28 лет. На профессиональном уровне он выступает с апреля 2017 года.