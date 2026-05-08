Анонсированы следующие бои Хасана Магомедшарипова, Александра Шаблия и Эй Джея Макки в PFL

Бывший претендент на титул PFL в лёгком весе россиянин Александр Шаблий (24-4) проведёт следующий бой в промоушене против представителя Англии Альфи Дэвиса (20-6-1) на турнире PFL в Сан-Диего, который состоится 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба PFL.

Кроме того, на этом же ивенте выступит непобеждённый россиянин Хасан Магомедшарипов (10-0). Его соперником будет мексиканец Леви Сауль Маррокумн (15-3). Отметим, что для Хасана этот поединок станет дебютным в лиге.

А в главном событии вечера следующий бой проведёт бывший чемпион Bellator в полулёгком весе американец Эй Джей Макки (24-2). Его оппонентом станет непобеждённый боец из Казахстана Саламат Исбулаев (10-0). Их противостояние пройдёт в лёгком весе.