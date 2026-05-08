Результаты турнира АСА 203 в Ташкенте

Сегодня, 8 мая, в Ташкенте состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 203. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами поединков.
Результаты турнира АСА 203.
Арен Акопян победил Азама Гафорова единогласным решением (49-46, 49-46, 50-45).
Фаридун Одилов победил Даурена Ермекова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
Фирдавс Зарипов победил Холмурода Нурматова удушающим приёмом (Раунд 2, 2:14 ).
Алимардан Абдыкааров победил Джамбулата Селимханова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
Эдил Есенгулов победил Ибрагима Магомедова удушающим приёмом (Раунд 3, 3:41).
Али Абдулхаликов победил Амира Эльжуркаева нокаутом (Раунд 1, 2:58).
Зумсо Зураев победил Клидсона Абреу удушающим приёмом (Раунд 1, 3:40).
Алихан Мусаев победил Фурката Комилова единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).
Немат Абдурашитов победил Апти Бимарзаева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Махди Орзузода победил Анвара Абдуллаева единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
Мехди Дакаев победил Никиту Подковальникова удушающим приёмом (Раунд 2, 3:12).
Шариф Кушаев победил Али Алькаиси единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Шамиль Бораев победил Шергази Кенжебаева единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).
Тагир Магомедов победил Алексея Кунченко раздельным решением (29-28, 28-29, 30-27).
Мехроч Мамадшоев победил Джаддала Алибекова раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Оятулло Муминов победил Азата Кочорова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Хасан Дадалов победил Казакбая Тиленова удушающим приёмом (Раунд 2, 4:17).