Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты турнира АСА 203 в Ташкенте

Результаты турнира АСА 203 в Ташкенте
Комментарии

Сегодня, 8 мая, в Ташкенте состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 203. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами поединков.

Результаты турнира АСА 203.

Арен Акопян победил Азама Гафорова единогласным решением (49-46, 49-46, 50-45).
Фаридун Одилов победил Даурена Ермекова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Фирдавс Зарипов победил Холмурода Нурматова удушающим приёмом (Раунд 2, 2:14 ).
Алимардан Абдыкааров победил Джамбулата Селимханова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Эдил Есенгулов победил Ибрагима Магомедова удушающим приёмом (Раунд 3, 3:41).
Али Абдулхаликов победил Амира Эльжуркаева нокаутом (Раунд 1, 2:58).

Зумсо Зураев победил Клидсона Абреу удушающим приёмом (Раунд 1, 3:40).
Алихан Мусаев победил Фурката Комилова единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).

Немат Абдурашитов победил Апти Бимарзаева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Махди Орзузода победил Анвара Абдуллаева единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Мехди Дакаев победил Никиту Подковальникова удушающим приёмом (Раунд 2, 3:12).
Шариф Кушаев победил Али Алькаиси единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Шамиль Бораев победил Шергази Кенжебаева единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).
Тагир Магомедов победил Алексея Кунченко раздельным решением (29-28, 28-29, 30-27).

Мехроч Мамадшоев победил Джаддала Алибекова раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Оятулло Муминов победил Азата Кочорова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Хасан Дадалов победил Казакбая Тиленова удушающим приёмом (Раунд 2, 4:17).

Материалы по теме
Фаридун Одилов победил Даурена Ермекова единогласным решением судей на АСА 203
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android