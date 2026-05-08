Коста: предпочёл бы быть дома с латиноамериканками, но босс привёз меня на UFC в Ньюарк

Бывший претендент на титул UFC в категории до 84 кг бразилец Пауло Коста сообщил, что будет смотреть бой между американцем Шоном Стриклендом и Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, на арене. Поединок пройдёт на турнире UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). На кону противостояния будет стоять титул UFC в среднем весе.

«Угадайте, кого босс UFC привёз из Бразилии в Нью-Джерси? Буду вплотную следить за поединком в воскресенье. Предпочёл бы остаться дома и заниматься своими делами в окружении беззащитных латиноамериканок, чем смотреть на этих двух идиотов, но я откликнулся на звонок босса, полёт бизнес-классом прошёл гладко. И пусть оба идут *****. Я лучше их», — написал Коста на своей странице в социальной сети Х.