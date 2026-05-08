«Мы услышим «And new!» Экс-чемпион UFC поставил на победу Стрикленда в бою с Чимаевым

Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо поделился мнением насчёт предстоящего боя между соотечественником Шоном Стриклендом и непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Их бой состоится на турнире UFC 328, а на кону противостояния будет стоять титул UFC в категории до 84 кг.

«Лично считаю, что джебы Шона и тот факт, что его стиль немного отличается от других, могут стать проблемой для такого парня, как Хамзат Чимаев. Стиль — это то, что определяет исход поединка. Да, Стрикленд проиграл Дрикусу дю Плесси, но это другой вызов.

Шон Стрикленд показал, что если его перевести, он снова встанет на ноги. Мне кажется, мы услышим: «And new!» Знаете, теперь могу делать ставки. Я на пенсии. Ставлю $ 1 тыс. на Стрикленда. Ставлю по-крупному, чувак», — приводит слова Сехудо портал Bloody Elbow.