Топурия: неважно, кто будет напротив меня — Арман или Джастин. Исход будет одинаковым

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия подробно прокомментировал, что российско-армянский боец Арман Царукян будет страховать его бой с временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250.

— Дана Уайт объявил, что Арман будет запасным бойцом. Что вы об этом думаете и меняет ли это что-то в вашей стратегии?

— Для меня это совершенно не имеет значения. Для меня важно только, чтобы всё прошло гладко. Что бы ни случилось, буду в клетке. Неважно, кого поставят против меня, — Джастина, Армана или кого-то из вас. Буду там, исход будет одинаковым для всех.

— Похоже, только Арман воспринимает всё на свой счёт. Джастин в целом вёл себя уважительно, но комментарии Армана...

— На свой счёт? Арман может говорить что угодно, он может посвятить мне весь свой день, что я могу сказать? Ничего не воспринимаю на свой счёт. Нужно быть слегка глупым, чтобы воспринимать всё на свой счёт, — сказал Топурия во время общения с прессой.