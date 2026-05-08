«С нетерпением жду. Они легендарные бойцы». Топурия — о поединке Ган — Перейра

«С нетерпением жду. Они легендарные бойцы». Топурия — о поединке Ган — Перейра
Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, что находится в предвкушении поединка между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилем Ганом. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250, а на кону будет стоять титул временного чемпиона UFC в категории до 120 кг.

«Алекс Перейра отлично выглядит. Честно говоря, я с нетерпением жду его боя с Сирилем Ганом. Уважаю обоих, считаю их легендарными бойцами, и будет здорово за ними понаблюдать», — сказал Топурия во время общения с прессой.

Алексу 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в 2015 году.

Сирилю, в свою очередь, 36 лет. В профессиональном рекорде Гана 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и два поражения.

