Илия Топурия устроил перепалку с тяжеловесом Хокитом, бросив в того стаканчик

Во время пресс-конференции участников турнира UFC White House — Freedom 250 непобеждённый американский тяжеловес Джош Хокит в грубой и оскорбительной форме высказался в адрес чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии, назвав его коротышкой-гномом и несколько раз послал нахер.

В ответ на это Топурия бросил в Джоша стаканчик. После этого охрана увела Хокита с пресс-конференции.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.