«Хамзат может попотеть». Ислам Махачев — о бое Чимаев — Стрикленд

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался насчёт предстоящего поединка между соотечественником Шоном Стриклендом и непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Их бой состоится на турнире UFC 328, а на кону противостояния будет стоять титул UFC в категории до 84 кг.

«Будет хороший бой. Может быть, это будет очень лёгкий поединок, может и пять раундов продлится. В последнем случае Хамзату придётся сильно попотеть. Но не как с дю Плесси, который лежал на спине и не вставал… Думаю, Стрикленд будет стараться вставать, будет подниматься и опять драться. Пацаны просто с ним работали, кто в зале Xtreme Couture в Вегасе, они говорят: «Его валишь, а он постоянно старается встать». Даже я у Рамазана Курамагомедова спрашивал и он говорит: «С ним много спарринговал, он вообще не лежит, я его валил, но он постоянно встаёт, постоянно опять начинает в стойке работать», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.