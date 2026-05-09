Главная Бокс/ММА Новости

«Хамзат может попотеть». Ислам Махачев — о бое Чимаев — Стрикленд

«Хамзат может попотеть». Ислам Махачев — о бое Чимаев — Стрикленд
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался насчёт предстоящего поединка между соотечественником Шоном Стриклендом и непобеждённым Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ. Их бой состоится на турнире UFC 328, а на кону противостояния будет стоять титул UFC в категории до 84 кг.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Будет хороший бой. Может быть, это будет очень лёгкий поединок, может и пять раундов продлится. В последнем случае Хамзату придётся сильно попотеть. Но не как с дю Плесси, который лежал на спине и не вставал… Думаю, Стрикленд будет стараться вставать, будет подниматься и опять драться. Пацаны просто с ним работали, кто в зале Xtreme Couture в Вегасе, они говорят: «Его валишь, а он постоянно старается встать». Даже я у Рамазана Курамагомедова спрашивал и он говорит: «С ним много спарринговал, он вообще не лежит, я его валил, но он постоянно встаёт, постоянно опять начинает в стойке работать», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Взвешивание UFC 328: Чимаев и Стрикленд сделали вес! Скоро финальная битва взглядов. LIVE
Взвешивание UFC 328: Чимаев и Стрикленд сделали вес! Скоро финальная битва взглядов. LIVE
