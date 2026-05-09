«Много ударов за карьеру пропустил». Ислам Махачев назвал Шона Стрикленда неадекватным

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев поделился мнением о бывшем обладателе титула UFC в категории до 84 кг американце Шоне Стрикленде, рассказав о личном опыте общения с ним.

«Стрикленд неадекватный мужик. Много ударов за свою карьеру пропустил. Такой интересный пацан. Я с ним общался года три назад в UFC PI. Мы там с ним про нашу культуру, традиции дагестанские говорили. Он сказал, что ему это нравится. Какие-то семейные моменты у меня спрашивал. И говорил про то, что хочет такую же непубличную семью, чтобы она не была связана с боями. Когда так общаешься, они все адекватные. А как только камера включается, они себя не сдерживают, как мы», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Следующий бой Шон проведёт на турнире UFC 328. Его соперником станет непобеждённый чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ.

