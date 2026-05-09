«К чёрту!» Стрикленд заявил, что не будет смягчать свои слова ради спонсорских контрактов

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд заявил, что не будет смягчать свои заявления ради заключения более выгодных спонсорских контрактов.

«Повторюсь, мне плевать. Если бы Nike предложил мне спонсорство… К чёрту Nike! Вы используете маленьких китайских детей для производства обуви, а потом хотите спонсировать меня? К чёрту эти крупные корпорации. Если вы не хотите меня спонсировать, идите на хрен! Настоящая проблема в вас, приятель. Ваши инициативы по «разнообразию и инклюзивности»… Мне не нужно быть богатым, мне и так хорошо. Я мог бы уйти на пенсию прямо сейчас. Дополнительный $ 1 млн [от спонсоров]? Мне плевать! Оставьте свои деньги себе, вы, корпоративные ублюдки», — сказал Стрикленд во время общения с прессой.

Следующий бой Шон проведёт на турнире UFC 328. Его соперником станет непобеждённый чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ.

