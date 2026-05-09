Стрикленд: Анкалаев победит Чимаева в любой день

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд выразил уверенность, что Магомед Анкалаев победит Хамзата Чимаева в потенциальном бою, если бой пройдёт в полутяжёлом весе.

«Анкалаев — это чертовски достойный соперник. Магомед победит Чимаева в любой день недели. Анкалаев, вероятно, станет следующим чемпионом, без всяких сомнений. Это безумие, что Алекс победил его. Вот как ты понимаешь, что заслуживаешь своё место в рейтинге и являешься чемпионом, потому что победил Анкалаева. Магомед, вероятно, один из лучших бойцов в полутяжёлом весе, с которыми когда-либо спарринговал», — приводит слова Стрикленда портал MMAJunkie.

Следующий бой Шон проведёт на турнире UFC 328. Его соперником станет непобеждённый чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ.