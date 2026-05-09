Гэтжи: Топурия — второй по сложности соперник в моей карьере. Хабиб — первый

Временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи дал высокую оценку своему предстоящему оппоненту, а также непобеждённому действующему обладателю титула UFC в категории до 70 кг испано-грузину Илие Топурии. Их противостояние состоится 15 июня на турнире UFC White House — Freedom 250.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«Илия Топурия, на сегодняшний день, — это второй по сложности соперник в моей карьере. Хабиб — первый», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.

Напомним, Джастину Гэтжи 37 лет. В рекорде американского бойца 27 побед, из которых 21 была одержана досрочно, и пять поражений. Гэтжи дебютировал в профи в 2011 году.

