Чимаеву и Стрикленду не дали подойти друг ко другу на финальной битве взглядов

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, и бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд успешно провели финальную битву взглядов в преддверии боя. Их поединок пройдёт в ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 328.

Отметим, во время стердауна бойцам не дали подойти друг ко другу. Они перекидывались высказываниями друг другу, а их самих сдерживали представители UFC.

Напомним, ранее во время пресс-конференции бойцы оскорбляли друг друга. Это же происходило и во время предыдущей битвы взглядов, где Чимаев ногой ударил Стрикленда.

Бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.