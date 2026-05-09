«Эта чёртова ***** не сделала вес». Стрикленд — о Чимаеве после взвешивания перед боем

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд резко высказался о 32-летнем действующем обладателе титула UFC в среднем весе Хамзате Чимаеве, представляющем ОАЭ. Это произошло после взвешивания в преддверии боя. Их поединок пройдёт в ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 328.

«Буду краток. Он хотел ударить меня между ног, потому что он трус. Эта чёртова ***** не сделала вес. Пошёл ты!» — сказал Стрикленд после взвешивания.



Бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке. В своём последнем поединке Хамзат одолел южноафриканского атлета Дрикуса дю Плесси единогласным судейским решением, выиграв титул. Стрикленд же, в свою очередь, нокаутировал Энтони Эрнандеса.