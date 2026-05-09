«Люблю этого дерьмового парня». Хамзат Чимаев — о грядущем бое с Шоном Стриклендом

Непобеждённый 32-летний обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, в преддверии турнира UFC 328 поделился мыслями о своём оппоненте бывшем чемпионе промоушена в среднем весе американце Шоне Стрикленде перед поединком в главном сражении вечера. Турнир пройдёт 10 мая.

«Я люблю этого дерьмового парня, завтра покажу это вам всем», — сказал Чимаев в видео.

Стрикленд является бывшим чемпионом промоушена в среднем весе. Для Хамзата это будет первая защита его титула, который он завоевал в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси в августе 2025 года, где победил единогласным судейским решением.