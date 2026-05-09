Состоялась финальная битва взглядов перед боем Волкова и Кортес-Акосты

В ночь с 8 на 9 мая состоялась финальная битва взглядов перед боем на турнире по смешанным единоборствам UFC 328, который пройдёт в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). В поединке в ночь с 9 на 10 мая сойдутся второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков и представитель Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акоста.

Во время стердауна бойцы немного потолкались. Доминиканцу не понравилось, что Волков положил свою руку на его плечо.

В своём последнем бою Кортес-Акоста техническим нокаутом победил Деррика Льюиса, а Волков — раздельным решением победил Жалитона Алмейду.