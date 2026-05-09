Роман Копылов провёл битву взглядов перед боем на турнире UFC 328

35-летний российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов и представитель Бразилии Марко Тулио успешно провели финальную битву взглядов в преддверии боя, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) на турнире UFC 328.

Стердаун Тулио и Копылова прошёл без скандалов. Спортсмены улыбались друг другу и сказали друг другу несколько фраз.

На профессиональном уровне российский боец выступает с апреля 2016 года. В рекорде Романа 14 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и пять поражений.

У Тулио в профессиональном рекорде 14 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и два поражения. В профи бразилец дебютировал в 2017 году.