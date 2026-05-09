Видео: битва взглядов Джошуа Вана и Тацуро Таиры перед титульным боем на UFC 328

Состоялась битва взглядов перед титульным поединком в наилегчайшем весе между обладателем пояса Джошуа Ваном (Мьянма) и японцем Тацуро Таирой. Их бой станет соглавным событием на турнире по смешанным единоборствам UFC 328, который пройдёт в американском Ньюарке в ночь с 9 на 10 мая.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Джошуа Ван — Тацуро Таира
10 мая 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Тацуро Таира
Не началось
Джошуа Ван

Права на видео принадлежат UFC.

Их бой должен был состояться на турнире UFC 327, однако поединок пришлось перенести на следующий номерной ивент.

Ван к настоящему моменту в общей сложности принял участие в 18 поединках, в которых одержал 16 побед (восемь – нокаутом) и потерпел два поражения. На счету Таиры в смешанных единоборствах 18 побед (шесть – нокаутом) при одном поражении.

