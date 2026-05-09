«Он очень большой и злой». Волков — о потасовке с Кортес-Акостой во время стердауна

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков высказался о битве взглядов с представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. Их бой пройдёт в ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 328, который состоится в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Напомним, во время стердауна спортсмены немного потолкались.

«Я не знаю, что я ему сделал. Вообще он очень большой и злой. Вообще вы это видели? Очень страшно завтра будет. Болейте за меня, пожалуйста», — сказал Волков после взвешивания. Его слова приводит аккаунт в соцсетях UFC Eurasia.

В своём последнем бою Кортес-Акоста техническим нокаутом победил Деррика Льюиса, а Волков — раздельным решением победил Жалитона Алмейду.