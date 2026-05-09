Боец UFC Брайс Митчелл заявил, что Чимаев не сделал вес перед боем со Стриклендом

Представитель легчайшей весовой категории UFC Брайс Митчелл высказался о процедуре взвешивания перед поединком Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

По словам Митчелла, он считает, что Чимаев не уложился в лимит весовой категории, а сама процедура была несправедливой по отношению к Стрикленду.

«Этот парень не уложился в тот вес. Ничто меня не убедит, брат… это полная ерунда. Хамзат получает особое отношение… он не уложился в тот вес, и я думаю, что Шон уже чемпион. Они не хотят, чтобы он победил, потому что не могут контролировать то, что он говорит, и он любит Америку», — сказал Митчелл в эфире Championship Rounds.

Бой Чимаева и Стрикленда будет главным событием завтрашнего UFC 328.

Чимаев отрабатывает удары локтями перед боем со Стриклендом

