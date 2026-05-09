Бокс/ММА Новости

Легенда UFC Дастин Порье намекнул, что взвешивание Чимаева было сфальсифицировано

Легенда UFC Дастин Порье намекнул, что взвешивание Чимаева было сфальсифицировано
Легенда лёгкой весовой категории UFC Дастин Порье прокомментировал скандал вокруг процедуры взвешивания перед поединком Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд

По словам Порье, у него возникли вопросы к тому, как именно проходило взвешивание Чимаева.

«Как только он встал на весы, сразу объявили 185 фунтов. Они даже не успели уравновеситься… Это подвесные весы. Нужно дать им время сбалансироваться», — сказал Порье на подкасте у Ариэля Хельвани.

Напомним, бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира UFC 328, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая. На кону будет титул в среднем весе.

Чимаев отрабатывает удары локтями перед боем со Стриклендом

