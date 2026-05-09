Легенда UFC Дастин Порье намекнул, что взвешивание Чимаева было сфальсифицировано

Легенда лёгкой весовой категории UFC Дастин Порье прокомментировал скандал вокруг процедуры взвешивания перед поединком Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда.

По словам Порье, у него возникли вопросы к тому, как именно проходило взвешивание Чимаева.

«Как только он встал на весы, сразу объявили 185 фунтов. Они даже не успели уравновеситься… Это подвесные весы. Нужно дать им время сбалансироваться», — сказал Порье на подкасте у Ариэля Хельвани.

Напомним, бой Чимаева и Стрикленда станет главным событием турнира UFC 328, который пройдёт в ночь с 9 на 10 мая. На кону будет титул в среднем весе.

