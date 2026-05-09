UFC 328: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

10 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 328.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 4:00 мск. Начало предварительного карда — в 00:00 мск.

Напомним, в главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда.

На турнире выступят также два представителя России — Александр Волков сразится в тяжёлом весе с Вальдо Кортес-Акостой, а Байсангур Сусуркаев в среднем весе с Джорденом Сантосом.

