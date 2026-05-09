Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

10 мая в Ньюарке (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 328. В главном бою чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, проведёт защиту против бывшего обладателя титула американца Шона Стрикленда.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало главного карда – в 4:00 мск.

Напомним, в активе Чимаева 15 побед в 15 боях ММА. У Стрикленда — 30 побед и семь поражений. Американец старше Чимаева на три года.

