32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, назвал величайшего бойца в истории UFC

– Кого ты считаешь величайшим бойцом в истории UFC?

– Джон Джонс, — сказал Чимаев в интервью TNT Sports.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных единоборств.