32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, поделился эмоциями в преддверии боя с бывшим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом. Их поединок пройдёт в ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 328.

«Сейчас [после битвы взглядов и пресс-конференции] уже драка остаётся, самая лучшая работа», — сказал Чимаев в интервью пресс-службе UFC.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

В профессиональном рекорде Шона в смешанных единоборствах 30 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА Стрикленд дебютировал в марте 2008 года.