Битва взглядов между Алексом Перейрой и Сирилем Ганом в преддверии боя за титул

Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра провёл дуэль взглядов с французом Сирилем Ганом в преддверии боя, который пройдёт на турнире UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США). На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Алексу 38 лет. В профессиональном рекорде в ММА бразильского бойца 13 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и три поражения. Поатан дебютировал в профи в 2015 году.

Сирилю, в свою очередь, 36 лет. В профессиональном рекорде Гана 13 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и два поражения.