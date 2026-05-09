Дана Уайт объявил, что призовой фонд турнира UFC в Белом доме составит $ 1 млн

Президент UFC Дана Уайт объявил во время пресс-конференции, что призовой фонд предстоящего турнира UFC White House — Freedom 250 составит $ 1 млн. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

За «Бой вечера» последует выплата в $ 300 тыс. обоим бойцам. А за лучшее выступление два бойца по итогам турнира смогут получить по $ 200 тыс.

Напомним, в главном событии турнира UFC White House — Freedom 250 пройдёт поединок между непобеждённым 29-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией и 37-летним действующим обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи.